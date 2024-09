Alex Aranburu "en confiance pour les Championnats du monde" après sa deuxième place

"Mon équipe a très bien travaillé durant toute la course. J'ai été bien protégé. Il y a eu un peu d'inquiétude lors de la bordure à 50 kilomètres de l'arrivée. L'équipe a cependant bien travaillé pour se replacer dans le peloton. Il fallait être en tête dans la dernière côte, ce que nous avons fait et je me sentais bien sur les pavés de la Citadelle", a expliqué Alex Aranburu.

"Je savais aussi que le dernier virage était très important pour le sprint final. J'ai lancé le sprint mais la dernière pente était trop difficile à gérer pour me permettre de maintenir ma vitesse. Je termine deuxième et j'en suis satisfait. J'ai des très bonnes sensations en ce moment, ce fut aussi le cas aux GP de Québec et de Montréal. Cela me donne beaucoup de confiance pour les Championnats du monde", a-t-il conclu.