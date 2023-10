Amaury Capiot rempile pour deux saisons supplémentaires chez Arkéa-Samsic

Capiot, 30 ans, a rejoint Arkéa-Samsic en 2021 après six saisons au sein de la structure de Sport Vlaanderen. En 2022, le natif de Tongres a remporté les deux seules victoires de sa carrière en remportant le Grand Prix la Marseillaise et une étape des Boucles de la Mayenne. Il a également terminé 2e de la Nokere Koerse en 2018 et 3e du classement général du Tour de Wallonie en 2020.

"Après la saison compliquée que j'ai connue, je suis heureux de disposer de deux années de contrat. Je me sens bien au sein de l'équipe, on dit souvent que cette formation a un esprit "très famille", mais c'est vraiment le cas. Je veux me donner à 100% de mes capacités durant ces deux prochaines saisons, afin de rendre à l'équipe toute la confiance qui a été placée en moi. J'espère aussi que le groupe va continuer à grandir, et que moi je pourrais en faire de même comme coureur. J'ai retrouvé toutes mes capacités en fin de saison, et le Tour de Guangxi m'a totalement rassuré. Si je peux avoir l'an prochain fréquemment les sensations qui étaient les miennes sur cette compétition, voire mieux, ce sera de très bon augure", a réagi Capiot, cité dans le communiqué.