"Arnaud De Lie est notre pépite", explique le manager de Lotto Dstny Stéphane Heulot

Le manager de l'équipe cycliste Lotto Dstny, le Français Stéphane Heulot, s'est réjoui de la victoire de son poulain Arnaud De Lie, dimanche à la Famenne-Ardenne Classic. "C'est un coureur exceptionnel", a-t-il expliqué à l'issue de la course et de son final rocambolesque.

"Je sais qu'il y a beaucoup de points sur lesquels Arnaud De Lie peut encore progresser. Mais, entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée, Arnaud veut toujours être le premier. Il travaille pour cela, il a les qualités pour cela. C'est un coureur exceptionnel. Il sait s'économiser quand faut, il a une parfaite lecture de la course, il sait sur qui s'appuyer en course pour ne pas être piégé. Garder Arnaud De Lie au sein de l'équipe était une priorité absolue", a révélé un Stéphane Heulot élogieux.

Le jeune coureur wallon a donc été prolongé dans l'équipe Lotto Dstny jusqu'en 2026. "Il était important qu'on soit dans la lignée de son évolution: nous savons que nous avons une pépite mais qu'il n'est pas question de lui faire perdre du temps. Ce ne fut pas compliqué de trouver un accord pour le futur. Arnaud est très fédérateur, il élève l'équipe."