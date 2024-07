Arnaud De Lie: "J'ai poussé un peu mais ça fait deux fois que je n'arrive pas à sprinter"

Le champion de Belgique sur route a eu du mal à lancer son sprint dans les derniers mètres avant la ligne d'arrivée: "J'ai vu (Mathieu) van der Poel se lancer et je me suis dit que je devais aller dans la roue de (Jasper) Philipsen. On s'est un peu touché avec (Wout) van Aert et après ça je me suis retrouvé derrière lui. J'ai poussé un peu mais ça fait deux fois que je n'arrive pas à sprinter. Je termine sixième mais j'étais à bloc".

Le coureur de Lotto dstny a également expliqué qu'avant ce sprint il n'osait plus se "frotter" aux coureurs (depuis sa fracture de la clavicule subie lors d'une chute aux Quatre Jours de Dunkerque en mai 2023 : "Je n'osais plus. Je sens que ça revient, je ne sais pas comment ça se fait mais c'est chouette").