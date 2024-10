Audrey Cordon-Ragot et Alice Wood vont mettre un terme à leur carrière après la course

La dernière étape du Simac Ladies Tour, dimanche, sera aussi la dernière course de la carrière d'Audrey Cordon-Ragot et Alice Wood. Les deux coureuses de l'équipe américaine Human Powered Health vont pendre leur vélo au clou, avaient-elles annoncé avant la course.

Cordon-Ragot, 35 ans, est présente dans le peloton depuis 17 ans. La Française a été sept fois championne nationale du contre-la-montre et a aussi remporté deux titres sur la course en ligne. Elle a aussi gagné le Tour de Bretagne (2013), le GP de Cholet (2012 et 2015) et le GP de Plumelec-Morbihan (2012 et 2014). Elle a aussi gagné le classement général du Postnord Vargarda en 2022. Il y a deux ans, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral.

Wood, 29 ans, a roulé neuf saisons dans le peloton. La Britannique avait réussi le doublé titre national de la course en ligne et du contre-la-montre en 2019.