Avec un 15e sacre, Harrie Lavreysen devient le coureur le plus titré de l'histoire

Le Néerlandais Harrie Lavreysen est devenu le coureur le plus titré de l'histoire des Championnats du monde de cyclisme sur piste en remportant un quinzième sacre vendredi à Ballerup, au Danemark.

Deux jours après sa victoire en vitesse par équipes avec Jeffrey Hoogland et Roy van den Berg, le "Hollandais volant" a remporté l'épreuve non-olympique du kilomètre et dépasse le Français Arnaud Tournant, vainqueur de 14 titres de champion du monde entre 1997 et 2008.

Et il y a de fortes chances que Lavreysen améliore encore son record dimanche, où il s'alignera sur la vitesse individuelle, l'épreuve-reine dans laquelle il reste sur cinq titres mondiaux consécutifs.