Benoît Cosnefroy: "Je me sens chez moi à Overijse"

Benoît Cosnefroy (Décathlon-AG2R-LaMondiale) est monté mercredi pour la 4e fois sur le podium de la Flèche brabançonne, mais sur la plus haute marche, cette fois, après ses 2e et 3e places des dernières éditions. Le coureur français est prêt pour la campagne ardennaise.

"Je me sens chez moi à Overijse et je suis très content de gagner ici", a indiqué Benoît Cosnefroy. "Il faut souligner que gagner n'est jamais facile. J'avais de bonnes jambes en début de journée, j'étais dans les favoris. Quand j'ai vu van den Berg attaquer, je me suis dit 'super, un sprinter en moins'. Je me suis calé dans la roue de Dylan Teuns, qui était, selon moi, le plus rapide du groupe. J'ai profité du vent de face et j'ai pu remonter pour m'imposer".

Benoît Cosnefroy voulait cette victoire, après trois accessits. "Je me suis lancé dans une première échappée à trois tours de l'arrivée car je me disais que je devais durcir la course. Dans la finale, j'ai réussi, même si ce fut dur, à intégrer la bonne échappée et à gagner. Je me sens donc prêt pour les Ardennes dont j'ai gagné le premier chapitre. Il est toujours plus facile de se lancer dans la campagne ardennaise avec une victoire. J'espère être à la hauteur dans les trois autres courses, l'Amstel, la Flèche wallonne et Liège".