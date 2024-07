Biniam Girmay s'empare du maillot vert: "Un très beau maillot"

"Cela faisait partie du plan d'essayer de prendre le maillot vert aujourd'hui. Bien sûr, j'aurais préféré un autre résultat sur le sprint, mais c'est génial. C'est un très beau maillot, j'adore cette couleur. Tout se passe vraiment bien, j'ai pu remporter une étape et cette fois-ci j'étais encore assez proche. Et je sais qu'il y aura d'autres opportunités."

Après l'arrivée, Girmay est allé féliciter Cavendish durant son interview. Le Britannique a battu le record de victoires sur le Tour de France en s'imposant pour la 35e fois mercredi à Saint-Vulbas. "Mark Cavendish, je l'ai vu gagner des courses quand j'avais une dizaine d'années et j'ai toujours rêvé d'être comme lui. Alors me retrouver dans la course où il bat le record, ça me fait très plaisir, je suis content pour lui."