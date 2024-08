Bob Jungels rejoint Ineos Grenadiers pour les deux prochaines saisons

Jungels, 31 ans, compte 25 succès en carrière dont une étape du Tour d'Italie (2017) et une étape du Tour de France, Liège-Bastogne-Liège en 2018 et Kuurne-Bruxelles-Kuurne en 2019. Il compte aussi six titres de champion du Luxembourg sur route et huit titres sur le contre-la-montre. Le Luxembourgeois a porté les maillots de Trek Factor Racing (2012-2015), Deceuninck Quick-Step (2016-2020), AG2R Citröen (2021-2022) et Red Bull-Bora-hansgrohe (2023).

"C'est fantastique de rejoindre Ineos Grenadiers", a réagi Jungels, cité dans le communiqué. "C'est une équipe que j'ai toujours admirée et cette opportunité se présente au moment idéal. Je pense que je peux amener mes prestations à un niveau supérieur dans cet environnement et, dans le même temps, amener mon expérience au groupe. L'ambition, l'approche et le souci du détail de l'équipe sont impressionnants et je crois vraiment que l'avenir ici est très prometteur. J'ai vraiment hâte d'en faire partie."