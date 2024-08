Casque et chasuble indispensables pour une rentrée à vélo en toute sécurité

En Wallonie, environ 40 enfants âgés de 6 à 11 ans et plus de 120 adolescents de 12 à 17 ans sont victimes (tués ou blessés) d'un accident de vélo chaque année, selon une moyenne réalisée sur base des chiffres de 2019 à 2023 La grande majorité de ces accidents (plus de 80%) se produisent en agglomération, rappelle l'AWSR.

Le casque est d'autant plus essentiel pour les enfants, leur vulnérabilité et leur manque d'expérience pouvant en effet entraîner des comportements imprévisibles et plus risqués, insiste l'AWSR. Le porter dès le plus jeune âge permet également d'instaurer cette habitude de sécurité à long terme.

Quant à la chasuble fluo, l'Agence recommande également son utilisation systématique, même en journée. Ce type d'équipement permet aux cyclistes ou piétons d'être visibles à 150 mètres dans les phares d'une voiture, soit une distance sept fois plus élevée qu'avec des vêtements sombres, relève-t-on.

L'AWSR pointe aussi l'importance d'avoir un cartable adapté à l'enfant et au vélo, d'emprunter l'itinéraire le plus adapté et pas forcément le plus court, de s'entraîner, ou encore d'attendre au moins l'âge de 10 ans avant de laisser un enfant se déplacer seul dans la circulation.