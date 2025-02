"Ce n'était pas un mauvais parcours hein?": Geraint Thomas officialise sa retraite en fin de saison

Thomas s'est d'abord illustré sur la piste, en particulier sur la poursuite par équipes, remportant notamment l'or aux Jeux Olympiques de Pékin 2008 et de Londres 2012 ainsi que trois titres mondiaux dans cette discipline.

"J'ai pensé qu'il était temps de l'officialiser. Oui, ce sera ma dernière année dans le peloton", a écrit Thomas, 38 ans, sur Instagram. "Ce n'était pas un mauvais parcours hein? Jamais dans mes rêves les plus fous je n'aurais imaginé être pro pendant 19 ans. Il y aura beaucoup de temps pour réfléchir, mais avant cela, j'ai quelques courses importantes à préparer."

Sur la route, Thomas est devenu professionnel en 2007 au sein de l'équipe Barloworld. Il a rejoint l'équipe Sky en 2010 et roule toujours pour la formation britannique, devenue entre-temps INEOS Grenadiers.

Après s'être adjugé notamment l'E3 en 2015, Paris-Nice en 2016, une étape de Tirreno-Adriatico et le contre-la-montre d'ouverture du Tour de France en 2017, Thomas a connu le sommet de sa carrière en 2018. Le Gallois a d'abord remporté le Critérium du Dauphiné et le titre national du contre-la-montre avant de conquérir le Tour de France, glanant deux étapes, dont celle de l'Alpe d'Huez, au passage. Il a encore gagné le Tour de Romandie (2021), une étape du Critérium du Dauphiné (2021) et le Tour de Suisse (2022), portant son total à 25 victoires en carrière.

Thomas est encore monté quatre fois sur le podium d'un Grand Tour, avec une 2e place en 2019 et une 3e en 2022 sur le Tour de France ainsi qu'une 2e place en 2023 et une 3e en 2024 au Giro.