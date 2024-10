Ceylin del Carmen Alvarado après sa première victoire : "La saison ne fait que commencer"

"La saison ne fait que commencer. Je ne veux pas trop courir et il faut donc faire des choix. La course d'aujourd'hui était assez difficile. Sur ce terrain détrempé, il était impossible de récupérer, il fallait constamment tout donner sinon on risquait de se retrouver complètement à l'arrêt. J'ai gagné donc je ne vais pas me plaindre", a conclu l'ancienne championne du monde de cyclocross. .

"Je ne m'attendais vraiment pas à ce que la course se décide aussi rapidement", a confié Alvarado après la course. "J'ai accéléré sur le moment sans vraiment attaquer, en espérant que quelques concurrentes me suivraient. Mais tout d'un coup, j'étais seule, donc j'ai continué en solitaire."

De son côté, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), vainqueur de l'édition masculine de l'épreuve, a avoué qu'il ne voulait pas "brûler mes cartouches trop tôt".

Si Ardoye n'est peut-être pas la plus grande course de la saison, une victoire fait toujours plaisir. "Gagner, c'est gagner. L'année dernière, j'ai eu du mal au début de la saison et il a fallu un bon moment avant que je ne remporte ma première victoire, qui était le championnat d'Europe. Cette fois-ci, après seulement deux courses, j'ai déjà une deuxième place et une victoire. C'est difficile de s'évaluer, car je ne me sentais pas très bien à l'entraînement, mais apparemment, tout va bien en course, et c'est ça le plus important", a conclu le vainqueur.