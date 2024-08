Charlotte Kool, qui a remporté deux étapes, et Mieke Docx ont quitté la course

La première étape alpine du Tour de France Femmes a déjà provoqué plusieurs abandons dont ceux de la Néerlandaise Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL) et de Mieke Docx (Lotto Dstny).

En début de semaine aux Pays-Bas, Kool a remporté au sprint les deux premières étapes, et elle a porté le maillot jaune pendant deux jours. Ce matin, la star néerlandaise du sprint était encore 2e au classement par points derrière Marianne Vos, mais elle a connu des problèmes sur le terrain plus montagneux des derniers jours. Lors de la première montée classée de la journée de samedi, le Col de la Croix de la Serra, Kool a serré les freins.

Au total, huit concurrentes ont déjà abandonné la course samedi. Longue de 166,4 km entre Champagnole et le Grand-Bornand, la 7e étape comporte cinq ascensions catégorisées. Les 20 derniers kilomètres sont principalement en montée, avec une arrivée à plus de 1.200 mètres d'altitude.