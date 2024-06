Coquard fête sa première victoire de la saison : "Ma plus grande victoire"

"Nous savions que cette étape serait une bonne opportunité pour moi", a déclaré Coquard, qui avait cinq podiums à son actif depuis le début de la saison. "Je suis un bon sprinteur, mais j'ai un peu plus de mal avec les sprinters du top. J'ai plus de chances quand on arrive avec un petit groupe. L'étape était difficile avec une montée délicate dans le final. Mais j'ai fait un final et un sprint parfaits", a précisé Coquard, qui également eu un peu de réussite avec le saut de chaîne ayant frustré Arnaud De Lie (Lotto Dstny).

"La plus grande victoire de ma carrière! J'ai déjà été deuxième à de nombreuses reprises. Au Tour de France, j'ai été battu de 28 millimètres par Marcel Kittel à Limoges. Aujourd'hui, je suis très heureux. Je reviens d'un camp d'entraînement en altitude, que j'ai effectué en vue du prochain Tour", a conclu le Français, qui a décroché sa deuxième victoire en WorldTour après celle sur le Tour Down Under 2023.