Critérium du Dauphiné: Primoz Roglic s'envole encore, Remco Evenepoel cale

Le maillot jaune Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) a remporté la 7e et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné, course cycliste du WorldTour, samedi. Le Slovène s'est imposé au sommet de Samoëns 1600 après une étape de 155,3 km partie d'Albertville. Il a réglé un petit groupe au sprint. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a été distancé et a reculé à la sixième place du général.

Trois cols de premières catégories attendaient le peloton avant l'ascension finale, classée hors catégorie, vers Samoëns 1600. Les deux premières ascensions du jour, le Col des Saisies (9,4 km à 6,6%) et la Côte d'Arâches (6,1 km à 7,1%), ont permis à un groupe de onze coureurs de se détacher: l'Espagnol Marc Soler (UAE Emirates), les Italiens Davide Formolo (Movistar) et Lorenzo Fortunato (Astana), les Français Nicolas Prodhomme, Dorian Godon (tous deux Decathlon AG2R La Mondiale), Warren Barguil (dsm-firmenich PostNL) et Guillaume Martin (Cofidis), l'Irlandais Darren Rafferty (EF Education-EasyPost), le Luxembourgeois Kevin Geniets (Groupama-FDJ), le Néerlandais Koen Bouwman (Visma-Lease a Bike) et le Britannique Mark Donovan (Q36.5).

Intouchable Roglic

Soler s'est isolé en tête sur le Col de la Ramaz (13,9 km à 7%) à 45 km de la ligne. Il a abordé l'ascension finale de 10 km à 9,3% avec 4 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune. Evenepoel a perdu le contact avec les autres favoris à 7 km du sommet. L'aventure de Soler a pris fin à 2,5 km de l'arrivée. Onze coureurs ont pu se disputer la victoire. Après des tentatives du Colombien Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) et de l'Espagnol Oier Lazkano (Movistar), Roglic a produit son effort à 200 mètres de la ligne.