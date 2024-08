Cyclisme sur piste: en or, Benjamin Thomas "réveille le volcan"

C'est le quatorzième titre pour la délégation française et il s'est fait attendre depuis la vague dorée de Kauli Vaast lundi en surf.

Mais quelle libération !

"J'étais parti pour faire podium. Je ne voulais pas me mettre la pression avec un objectif de médaille d'or. Ce qui a fait la différence c'est le public, on a réveillé le volcan", a lancé Thomas, très ému après son triomphe qui récompense des années d'efforts sur la piste, en parallèle à sa carrière sur route au sein de l'équipe Cofidis.

Le cyclisme sur piste français aussi commençait à s'inquiéter après trois jours sans médaille dans le vélodrome, après les résultats exceptionnels sur la route, en VTT et au BMX.

Thomas SAMSON

Mais Benjamin Thomas a délivré tout le monde lors d'une course qui a tourné au chef-d'oeuvre dans ce "décathlon" des anneaux, qui requiert des qualités d'endurance, de vista et aussi une grande intelligence de course.