Cyclocross: Thibau Nys s'impose en patron et s'offre la manche mondiale de Benidorm

Thibau Nys s'est adjugé la course élites messieurs de la manche de la Coupe du monde de cyclocross à Benidorm, 10e des 12 épreuves de la saison, dimanche en Espagne.

Le champion d'Europe et de Belgique a placé une attaque sur une portion asphaltée dans le 8e et dernier tour pour signer sa 5e victoire de la saison, la première en Coupe du monde. Eli Iserbyt a pris la 2e place à 3 secondes devant le Néerlandais Lars van der Haar, 3e à 4 secondes. De retour d'un stage en altitude avec Visma-Lease a bike, Wout van Aert a pris la 4e place à 6 secondes et Michael Vanthourenhout a complété le top 5 à 10 secondes.

Vanthourenhout reste en tête du classement général de la Coupe du monde avec 231 points et devant Toon Aerts, 14e dimanche, de 33 points (198). Eli Iserbyt passe de la 5e à la 3e place avec 169 points devant Joran Wyseure, 15e dimanche, désormais 4e avec 162 points.