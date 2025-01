Cyclocross: Fem van Empel continue sa moisson en Coupe du Monde

Van Empel, 22 ans, s'est imposée au sprint devant sa compatriote Lucinda Brand. La Luxembourgeoise Marie Schreiber a pris la 3e place à 2 secondes. La Néerlandaise Marianne Vos, 4e à 4 secondes, et la Hongroise Kata Blanka Vas, 5e à 13 secondes, ont complété le top 5. Julie Brouwers a fini 19e et première Belge à 1:40.

La championne du monde et d'Europe signe sa 10e victoire de la saison, la 4e en Coupe du monde, la 47e de sa carrière. Brand conserve cependant la tête du classement général de la Coupe du monde avec 285 points, 31 de plus que Van Empel, 2e avec 234 points. La Britannique Zoe Backstedt, 6e dimanche, pointe toujours à la 3e place avec 194 points, six que plus que Schreiber, 4e (188). Vas est 5e avec 183 points.