Davide Ballerini prolonge de deux ans avec Astana Qazaqstan

À 29 ans, Ballerini a contribué à la victoire historique de Mark Cavendish lors de la cinquième étape du Tour de France, permettant à ce dernier de décrocher sa 35e victoire d'étape. L'Italien s'était auparavant classé huitième de la troisième étape à Turin. Malgré une blessure au genou en début de saison, Ballerini a réussi à se classer trois fois dans le top dix du Giro, sa première grande course de la saison.

La Coppa Bernocchi en octobre 2022 est à ce jour sa 10e et dernière victoire. Au sein du Wolfpack, il avait triomphé à l'Omloop Het Nieuwsblad (2021) et remporté des étapes au Tour de Pologne (2020), au Tour de Wallonie (2022) et au Tour de la Provence (2021).