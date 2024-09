Edward Theuns le reconnaît : le sélectionneur a eu raison de parier sur deux sprinteurs

Edward Theuns était content de sa prestation au championnat d'Europe de cyclisme sur route dimanche. "J'avais la tâche difficile de remplacer Wout van Aert, mais je suis très satisfait. J'ai fait de mon mieux pour suivre le plus d'attaques possible, cela a bien fonctionné", a commenté le Gantois.

Edward Theuns aura été le Belge le plus actif dans les portions difficiles et a aidé à assurer une arrivée au sprint. "Il y a eu pas mal de remous. Nous l'avons vite senti, car dès la première attaque, cela a roulé vite et fort derrière. Nous n'avons même pas eu besoin de collaborer. C'était déjà un signe qu'ils voulaient durcir la course dans les côtes."

"Nous avons essayé de contenir les pays qui n'étaient pas autorisés à sortir : le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas. Ce n'est que lors de la dernière attaque (avec Mathieu van der Poel et Mads Pedersen, ndlr) que j'ai dû passer un peu. On a réagi assez vite et on a pris l'initiative. Il le fallait parce que c'était un solide groupe. Avec les Italiens, Laurenz (Rex) et moi, on a recommencé à rouler."