EF Education-EasyPost jouera la carte du champion olympique Richard Carapaz

EF Education-EasyPost a annoncé son équipe retenue en vue du 111e Tour de France cycliste lundi en fin de journée. La formation américaine a choisi de s'appuyer sur le champion olympique équatorien Richard Carapaz. L'Irlandais Ben Healy et l'Américain Neilson Powless seront des atouts dans les étapes au profil accidenté.

Carapaz, 31 ans, a remporté le Giro en 2019, le Tour de Suisse en 2021et la médaille d'or aux JO de Tokyo la même année. Il compte aussi des podiums dans les trois grands tours: 2e du Giro 2022 et de la Vuelta 2022 et 3e du Tour 2021. Il voudra faire oublier sa chute dans l'étape d'ouverture du Tour l'an dernier et la fracture de la rotule qui l'a contraint à l'abandon.

Avec le Portugais Rui Costa, l'Américain Sean Quinn et l'Italien Alberto Bettiol, EF Education présentera en Toscane trois nouveaux champions nationaux. Le Suisse Stefan Bissegger, solide contre-la-montre, et le débutant néerlandais Marijn van den Berg, au sprint, viennent compléter un effectif qui a l'habitude de gagner des courses.