Elisa Longo Borghini, lauréate du Giro, doit renoncer au Tour après une chute

La championne italienne sur route Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) a dû renoncer à la dernière minute au Tour de France Femmes. La lauréate des récentes éditions du Tour d'Italie féminin et du Tour des Flandres, est tombée à l'entraînement.

"C'est avec regret que je ne pourrai pas prendre le départ du Tour à cause d'une chute à l'entraînement", écrit Longo Borghini sur X (ex-Twitter). "Je n'ai pas de fractures, mais j'ai perdu beaucoup de peau et je ne peux pas pédaler. Je suis très déçue de ne pas pouvoir me battre aux côtés de mes coéquipières."

Le forfait de l'Italienne de 32 ans est une grande perte pour le Tour, sur lequel la championne du monde Lotte Kopecky ne sera pas présente. Grâce à sa polyvalence, Longo Borghini faisait partie des prétendantes pour défier la Néerlandaise Demi Vollering, qui avait privé Kopecky de la victoire finale l'année dernière.