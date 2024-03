Ellen van Dijk revient après un accouchement et an et demi d'absence

La triple championne du monde de contre-la-montre Ellen van Dijk (Lidl-Trek) va faire son retour à la compétition à l'occasion de la Vuelta Extremadura Feminas (2.2), vendredi en Espagne. La Néerlandaise de 37 ans, qui a accouché entretemps, disputera sa première course depuis le 16 octobre 2022.

"J'ai vraiment hâte de courir à nouveau", s'est réjouie Ellen van Dijk. "Je suis curieuse de voir où j'en suis. Je me suis bien entraînée et tout se passe comme prévu, mais un retour au cyclisme après une longue période de repos comporte toujours des inconnues."

Devenue maman en octobre dernier, la Néerlandaise redoute l'idée de quitter la maison et son nouveau-né, mais elle considère les bénéfices de sa grossesse également. "Je n'avais jamais ressenti une telle douleur qu'à l'accouchement. Sur le vélo, je pourrai toujours y repenser et réaliser que je peux y aller dix fois plus fort."