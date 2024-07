Evenepoel: "Arriver en toute sécurité, c'était ma première préoccupation"

Mardi, le Tour traversera les Alpes pour rejoindre la France. Le célèbre Col du Galibier se trouve sur la route du peloton mais l'arrivée se fera après une descente. "Une étape importante, mais pas la plus importante de ce Tour. Avec Sestrières et le Galibier, ce n'est pas une journée facile, c'est clair. C'est une étape assez exigeante. Il y aura peut-être des différences, mais pas les plus substantielles."

Quel sera le plan d'Evenepoel et de son équipe? "Je pense qu'il y a une chance qu'une échappée reste à nouveau à l'avant. Nous verrons bien. Pour notre part, nous suivrons simplement. Ne pas perdre de temps, c'est le plus important. Il faut être prêt quand la bataille démarre. Et si cela se termine par un sprint d'un petit groupe, je peux m'y mêler."