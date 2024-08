Fabio Van den Bossche décroche la médaille de bronze dans l'omnium avec 131 points

Fabio Van den Bossche s'est adjugé la médaille de bronze dans l'omnium en cyclisme sur piste des Jeux Olympiques de Paris jeudi, à l'issue de la course aux points, avec un total de 131 unités. Le Français Benjamin Thomas s'empare de la médaille d'or avec 164 points et le Portugais Iuri Leitao de l'argent avec un score de 153.

Van den Bossche décroche la sixième médaille belge de ces Jeux, après les deux médailles d'or de Remco Evenepoel et trois médailles de bronze conquies par Wout van Aert, Lotte Kopecky et Gabriella Willems.

Lors du scratch, la première épreuve, Van den Bossche avait décroché la troisième place avec 36 points à la clé. Le coureur belge s'était adjugé la course tempo avec un total de 31 points (40 au classement). La course à l'élimination, qui aura connu plusieurs rebondissements, a vu Van den Bossche prendre la 6e place pour 30 points au général. Dans l'ultime épreuve de la course aux points, il a empoché 5 points au sprint et 20 au tour.