Genou gonflé et points de sutures au coude après sa chute, mais Biniam Girmay est "ok"

L'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) n'a pas pu défendre ses chances à l'arrivée de la 16e étape du Tour de France, mardi. Le porteur du maillot vert a été victime d'une chute à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée. Il s'est blessé au genou et au coude mais reste combatif.

Girmay s'est rendu à l'infirmerie mobile du Tour afin de passer des radiographies immédiatement après l'étape, mais de son propre aveu, il n'est pas gravement blessé. "Ce qui fait le plus mal, c'est mon genou sur lequel je suis tombé. C'est gonflé. Mon coude aussi : il y a déjà deux points de suture. Mais ce ne sera pas un problème. Je suis ok", a-t-il déclaré.

La chute a eu pour conséquence de voir le vainqueur du jour Jasper Philipsen réduire son retard à 32 unités dans le classement par points. Cela ne semble pas être la principale préoccupation de Girmay: "Quand je me suis relevé après ma chute, j'ai vu que je pouvais rouler à nouveau et j'étais heureux. Je ne me préoccupe pas de savoir si je perds le maillot vert ou non, je veux surtout arriver sans soucis à Nice."

"Les examens médicaux n'ont heureusement décelé aucune fracture. Biniam présente des contusions à l'épaule, au coude et au genou droits. Ses blessures au coude droit ont nécessité la pose de deux points de suture. Malgré ce contrecoup, Biniam affiche un état d'esprit combatif et sera prêt à se présenter au départ de la dix-septième étape demain", a précisé Simon Claeys le médecin d'Intermarché-Wanty.