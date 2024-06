Gianni Vermeersch arrache enfin une victoire: "Pour une fois au sommet du podium"

Après deux troisièmes places (2018 et 2020) et une deuxième (2022), Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) est enfin monté sur la plus haute marche du podium samedi à l'issue de la neuvième édition d'À travers le Hageland (1.Pro).

"Notre équipe était très forte. Nous avions toujours quelqu'un à l'avant. Le final était stressant car Abrahamsen ne voulait plus participer à notre échappée à trois. Sur cette petite pente, le Grasbos, il a soudainement attaqué. J'ai dû accélérer pour rester dans sa roue, je ne voulais pas le laisser s'échapper. Finalement, c'est moi qui ai été le plus fort au sprint."

L'ancien champion du monde de gravel s'est illustré dans le final. "Je voulais contrôler la course. Dès le premier secteur non asphalté, le peloton s'est complètement éclaté. Il s'est étiré en un long ruban et des coureurs ont commencé à être lâchés à l'arrière. Et cela a continué jusqu'à l'arrivée."