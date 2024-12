Il n'a pas totalement abandonné son vélo: Thomas De Gendt se lance dans une nouvelle aventure

"Le passage au gravel est un nouveau défi que j'ai vraiment hâte de relever", a déclaré De Gendt, cité dans le communiqué.

"Ce qui me séduit dans le gravel, c'est l'alliance unique entre endurance et technique. Je suis curieux de voir ce que nous pouvons accomplir avec l'équipe et j'ai hâte d'entamer la saison ensemble. Les routes changent, mais la faim demeure."

De Gendt a mis un terme à sa carrière au terme de la saison 2024 après 16 années dans le peloton. Le natif de Saint-Nicolas a décroché 17 victoires au cours de sa carrière et fait partie du cercle des coureurs qui ont remporté au moins une étape dans les trois grands tours: deux sur le Tour de France, deux sur le Tour d'Italie, dont il a fini 3e du classement général en 2012, et une sur le Tour d'Espagne, dont il a remporté le classement de la montagne en 2018.