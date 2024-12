Il n'ira nulle part: Lotto Dstny sécurise sa pépite Jarno Widar jusqu'en 2027

Le Limbourgeois a connu un grand cru 2024, avec des victoires finales dans des courses à étapes prestigieuses chez les Espoirs telles que le Giro Next Gen, l'Alpes Isère Tour et le Tour de la Vallée d'Aoste. Lors du Championnat du monde des moins de 23 ans à Zurich, il a terminé septième et a été choisi Espoir de l'année lors de la cérémonie de remise du Vélo de Cristal. Il figure aussi parmi les trois finalistes pour le titre d'Espoir de l'année 2024, qui sera décerné le 12 janvier par Sportpress.

"Chez Lotto, j'ai toutes les chances de développer ma carrière", a déclaré Widar. "Au cours des trois prochaines années, nous pourrons continuer à construire ensemble un grand projet, dont les bases ont déjà été posées la saison dernière. Le Giro Next Gen et le Tour de l'Avenir, ainsi que les Championnats d'Europe et du monde, sont des objectifs importants pour la saison prochaine. De plus, je pourrai découvrir de grandes courses à mon rythme. Je sens que l'équipe fait tout ce qui est possible en termes de performance pour que cela soit un succès. Je suis impatient de débuter la saison prochaine".