Il y aura 4 Belges autour de lui: Remco Evenepoel sera bien entouré pour le Tour de Lombardie

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) aura quatre coéquipiers belges à ses côtés dans le Tour de Lombardie, samedi en Italie. Julian Alapihlippe manquera quant à lui le dernier Monument de la saison cycliste et le dernier rendez-vous du double champion olympique en 2024.

Pour l'accompagner dans les ascensions lombardes, Evenepoel, 24 ans, pourra compter sur les Italiens Mattia Cattaneo et Fausto Masnada, ainsi que sur ses compatriotes Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder, Pieter Serry et William Junior Lecerf, jeune espoir qui a remporté l'an dernier la version espoirs de la course.

Julian Alaphilippe, victime d'une chute et d'un déboîtement de l'épaule lors des Mondiaux fin septembre à Zürich, n'est pas repris dans le groupe. Le Français de 32 ans ne participera pas à la "Classique des feuilles mortes" qui aurait été sa dernière course avec Soudal Quick-Step avant de rejoindre Tudor la saison prochaine. La préparation d'Evenepoel pour le Tour de Lombardie, via trois courses d'un jour italiennes, a été loin d'être parfaite. Le Brabançon a abandonné, sous une pluie battante, samedi dernier lors du Tour d'Émilie, qui a vu le champion du monde slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) l'emporter.