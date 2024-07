"Ils supportent le poids de la course": pour notre expert, une équipe impressionne et sort du lot au Tour de Wallonie

La deuxième étape du Tour de Wallonie a rendu son verdict. Corbin Strong (Israel-Premier Tech) s'est adjugé la victoire et son équipe a même impressionné Mathieu Istace, notre commentateur, séduit par le début de course.

Selon lui, il ne faut pas être surpris par l'issue de la deuxième étape, avec un Corbin Strong qui a été à la hauteur. "On l'attendait. Il était parmi les candidats à la victoire. Individuellement, il a répondu présent, c'est sa première victoire de la saison", rappelle notre expert. Selon lui, ce succès est d'ailleurs une belle étape pour le Néo-Zélandais. "Il a été très régulier pendant toute la première partie de saison avec pas mal de places d'honneur, mais ça faisait un bout de temps qu'il n'avait plus gagné, il y a près d'un an sur le Tour du Luxembourg", rappelle-t-il, avant de rappeler que Strong avait souffert de quelques problèmes physiques ces dernières semaines.

"Un super spectacle"

Mathieu Istace est ensuite revenu sur la forme du peloton, en avouant être séduit par l'équipe Israel-Premier Tech. Quatrième avec Strong lors de l'étape inaugurale, la formation a récidivé avec une victoire le lendemain. "Ils donnent l'impression de supporter le poids de la course et, au-delà de Dylan Teuns qui était donné comme favori à la victoire, l'équipe semble donner pas mal de possibilités pour sortir son épingle du jeu, via d'autres profils. Ils seront encore présents aujourd'hui dans l'étape reine", nous raconte d'ailleurs Mathieu Istace.

À lire aussi "Toujours très content de venir par ici": ce coureur français déclare sa flamme à la Belgique au Tour de Wallonie

Une troisième étape qui s'annonce intense, avec plus de 190 kilomètres de course aujourd'hui. Un parcours juché de côtes et qui pourrait avoir une importance capitale pour la victoire finale. "Ce sera un super spectacle. Le classement va nous donner une première tendance sur le vainqueur final en sachant que, jeudi, entre Verviers et Herve, on sera aussi dans une situation où ce sera loin d'être plat", nous confie notre commentateur.

Mathieu Istace qui a même décidé de se mouiller, mais avec prudence. "Si je dois miser sur un coureur, je miserai sur un coureur Israel-Premier Tech, qui a semblé très très fort hier", nous détaille-t-il. Une étape à suivre dès 15h10 sur RTL Club et RTL Play.