Intermarché-Wanty perd ses sprinteurs Marit et Thijssen, blessés à la cheville

Arne Marit et Gerben Thijssen, les deux sprinteurs de l'équipe cycliste Intermarché-Wanty, sont blessés à la cheville. Les deux coureurs ont été impliqués dans une chute au cours du Grand Prix de l'Escaut mercredi. Le diagnostic médical a été annoncé par leur équipe vendredi dans un communiqué de presse.

"Arne Marit a subi une fracture de l'os du talus, l'os qui compose la partie inférieure de la cheville. Il a été opéré ce jeudi à l'hôpital d'Herentals afin de stabiliser sa fracture et de pouvoir débuter plus tôt un suivi fonctionnel. Il est sorti de l'hôpital après son opération et reste sous plâtre pendant dix jours", a précisé le communiqué.

Chez Gerben Thijssen, l'IRM n'a pas révélé de fracture mais "une rupture partielle du ligament". Le coureur de 25 ans "doit observer une période de repos d'une ou deux semaines avant d'entamer sa rééducation."