"J'ai toujours de l'ambition", confirme un Remco Evenepoel assoiffé de victoire

Il y a une semaine, Remco Evenepoel s'était montré particulièrement détendu, aux côtés de son compatriote Victor Campenaerts, lors de la conférence de presse annonçant le chrono. Ce vendredi, c'est un homme plus fermé qui est apparu devant les nombreux médias internationaux, bref dans ses réponses et peu loquace quant à la stratégie de la Belgique.

Après un doublé contre-la-montre et course en ligne conquis aux derniers Jeux de Paris, Evenepoel est en mesure de réaliser un exploit historique alors qu'il a déjà remporté le chrono des championnats du monde, dimanche. "C'est en tout cas un pas" vers le double doublé qui fait saliver ses supporters, a expliqué le coureur de 24 ans, "et cela me donne une motivation supplémentaire."

Evenepoel s'est ensuite décontracté et a évoqué la concurrence attendue de Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel. "Notre tactique dépend de l'évolution de la course. Nous devons nous préparer à tout. Mathieu est quelqu'un qui peut être au sommet de sa forme au bon moment. C'est un coureur de classe mondiale, on n'en a jamais fini avec lui. D'un autre côté, Tadej est très fort et roule avec beaucoup de confiance. Il vaut mieux ne pas aller jusqu'au bout avec lui. Sur le Tour, nous nous sommes battus dans le final, mais c'était une situation différente à chaque fois avec le classement général en ligne de compte. Sur un championnat du monde, le titre mondial se joue à l'arrivée."