Jasper Philipsen doit se contenter de la 2e place: "Arnaud De Lie était très fort"

"La deuxième place dans un championnat est la plus bête", a expliqué Philipsen. "J'avais, je pense, encore de bonnes jambes pour disputer ce sprint. Mais je n'étais pas suffisamment bien pour gagner. Et Arnaud De Lie était le plus fort: il a aussi été parfaitement emmené par Milan Menten. C'est peut-être ce qui a fait la différence. La journée s'était bien passée, nous avions le contrôle, nous étions présents dans cette finale difficile. Mais j'ai entendu que Jonas Rickaert avait chuté. Il nous a certainement manqué dans la conclusion. En tout cas, il m'a été impossible de remonter Arnaud De Lie dans le sprint. Mais je pense que ma condition est bonne en vue du Tour de France."