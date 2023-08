Jasper Philipsen s'adjuge la première étape du Tour du Benelux

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté au sprint la première étape du Tour du Benelux cycliste (World Tour), rebaptisé Renewi Tour, à l'issue d'un parcours de 182,9 km s'étalant entre Blankenberge et Ardooie mercredi. Le maillot vert du dernier Tour de France l'a emporté devant Tim Merlier (Soudal-QuickStep) et le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma).

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) complètent le top 5.

Cinq coureurs ont composé une première échappée après 30 km de course avec trois Belges Ceriel Desal et Ludovic Robeet (Bingoal WB), Aaron Van Poucke (Flanders - Baloise), ainsi que l'Allemand Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) et l'Italien Alessandro Covi.