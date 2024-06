Juan Ayuso n'était pas au départ de la sixième étape après sa chute

Ayuso, 21 ans, était l'un des favoris pour la victoire au classement général. Le grimpeur espagnol a terminé deuxième à Tirreno-Adriatico plus tôt cette année et a remporté le Tour du Pays basque. Dans le Dauphiné, lui et Roglic auraient dû être à l'attaque du leader Evenepoel lors du dernier week-end. Ayuso était huitième au classement, à un peu moins d'une minute et demie du champion de Belgique.

Ayuso n'est pas le seul à ne plus prendre le départ après la chute massive dans la descente de la Côte de Bel-Air, devenue très glissante à cause de la pluie. Kobe Goossens (Intermarché-Wanty), le trio de Bahreïn-Victorious Kamil Gradek, Rainer Kepplinger et Jasha Sütterlin ainsi que le Norvégien Odd Christian Eiking (Uno-X Mobility) ont dû abandonner en raison de blessures. Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost) n'était pas au départ en raison d'un test covid positif, tandis que son coéquipier Harry Sweeny souffrait de problèmes respiratoires.