Juan Pedro Lopez remporte la 47e édition, la 5e étape pour Aurélien Paret-Peintre

Les candidats à la victoire finale ont tenté de faire vaciller Lopez dans les deux ascensions du Palu del Fersina (12.5 km à 6.1%) à l'image des Bahrain Victorious avec l'Italien Antonio Tiberi et le Néerlandais Wout Poels. Un petit groupe s'est finalement joué la victoire au sprint et Paret-Peintre s'est montré le plus rapide devant Tiberi et son frère Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale). Le Français décroche son premier bouquet de la saison, le 4e de sa carrière.

Lopez a résisté aux offensives pour valider sa victoire au classement général avec 38 secondes d'avance sur l'Australien Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) et 42 secondes sur Tiberi. L'Espagnol ajoute une deuxième victoire à son palmarès, deux jours après le premier succès de sa carrière sur la 3e étape mercredi. Il succède au palmarès à son équipier britannique Tao Geoghegan Hart.