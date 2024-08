Kopecky vise l'or sur la course en ligne: "J'espère que toutes les pièces s'assembleront"

"Le chrono était ma plus petite chance. Physiquement, je me sens bien, je suis dans la forme dans laquelle je veux être. Mais cela ne me garantit pas la victoire dimanche. Regardez les athlètes qui sont présentés dans les médias comme candidats à la médaille et qui ne terminent pas sur le podium. Je suis en bonne condition mais il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer un rôle", a confié Kopecky lors d'un point presse au village olympique vendredi.

Kopecky est polyvalente et pourra notamment compter sur sa vitesse au sprint en cas d'arrivée groupée. "Le fait d'avoir plusieurs scénarios possibles, c'est un avantage pour moi. Mais ce sera une course imprévisible. J'espère que toutes les pièces s'assembleront pour moi. Je rêve évidemment de franchir la ligne en tête comme à Glasgow mais c'est un parcours totalement différent. C'est aussi en ville mais avec des montées moins raides et qui s'enchaînent moins vite."