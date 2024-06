La 20e édition se déroulera du 28 août au 1er septembre avec une arrivée finale à Grammont

La première étape réservera un parcours vallonné au peloton entre Riemst et Bilzen à la veille d'un contre-la-montre autour de Tessenderlo. La troisième étape entre Blankenberge et Ardooie devrait faire la part belle aux sprinteurs tout comme la quatrième étape entre Oostburg et Aalter.

Le Renewi Tour se finira au terme de la 5e étape entre Menin et Grammont, avec des passages par le Mur de Grammont et le Bosberg, où le successeur de Tim Wellens, triple vainqueur de l'épreuve, sera connu. Wellens avait devancé Florian Vermeersch et Yves Lampaert l'année dernière.