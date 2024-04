La Flèche Brabançonne assure la transition entre Flandriennes et Ardennaises

La course masculine se disputera sur 195,2 km entre Louvain et Overijse. Vingt-et-une côtes sont répertoriées sur le parcours, dont les quatre dernières seront grimpées quatre fois: la Hertstraat, la Moskesstraat, la Holstheide et la courbe en S qui mène à l'arrivée. Quatre tours du circuit local aussi pour la course féminine, qui se disputera sur 134,9 km au départ de Lennik.

Le chapitre des Flandriennes refermé avec les victoires des Mathieu van der Poel (dimanche) et Lotte Kopecky (samedi) à Paris-Roubaix, le peloton tourne à présent son regard vers les Ardennaises. Placée entre ces deux séquences, la Flèche brabançonne donne un avant-goût des parcours qui attendra les coureurs et coureuses ces deux prochaines semaines.

La course est traditionnellement ouverte et propice aux surprises, en témoignent les victoires du Français Dorian Godon l'an passé ou de l'Américain Magnus Sheffield en 2022 voire d'un jeune Mathieu van der Poel en 2019. Cette année encore, les pronostics sont difficiles. Outre Godon (Decathlon AG2R La Mondiale), le plateau comprend des coureurs de renom, comme le Suisse Marc Hirschi (UAE Team Emirates), l'Australien Michael Matthews (Jayco AlUla), l'Equatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ou encore le Français Benoît Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale). Côté belge, Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) et Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) ont brillé récemment, respectivement au Tour des Flandres et au Tour du Pays basque. Soudal Quick-Step alignera une équipe jeune avec deux révélations de ce début de saison, William Junior Lecerf et l'Américain Luke Lamperti.

Chez les dames, la tenante du titre italienne Silvia Persico (UAE Team ADQ) sera de la partie, tout comme la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx-Protime), deuxième l'an passé, et l'Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), lauréate du Tour des Flandres.