La lauréate Marianne Vos console une Lorena Wiebes déçue: "J'ai de la peine pour elle"

La lauréate Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) a profité de l'enthousiasme anticipé de sa compatriote Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) pour remporter sur le fil l'Amstel Gold Race, dimanche. Wiebes a levé les bras plusieurs mètres avant la ligne, et Vos l'a coiffée au poteau. "Elle va se sentir très mal pendant un certain temps, mais elle reviendra ici pour remporter la victoire", a voulu rassurer la lauréate.

Dans sa longue carrière, Marianne Vos n'a pas encore connu de telle déception. Elle a cependant évité de peu la douche froide sur l'Amstel Gold Race 2021. "Je savais que si je me redressais et que je prenais le vent, je perdrais beaucoup de vitesse", a-t-elle expliqué à propos de sa victoire d'il y a trois ans.

"Je savais qu'il y aurait un vent de face aujourd'hui, au moment du sprint, et que Lorena serait la coureuse à battre. Nous étions toutes les deux bloquées au début. Je pensais que nous ne trouverions pas d'ouverture, mais Lorena a soudainement trouvé sa ligne. J'ai sprinté juste à côté d'elle, et bien sûr, je ne pensais plus pouvoir la rattraper. Mais quand elle a commencé à célébrer, j'ai senti que j'avais plus de vitesse même si je ne pensais toujours pas gagner. Mais j'ai continué jusqu'à la ligne".