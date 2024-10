"La saison ne pouvait pas mieux débuter" pour le vainqueur Lars van der Haar

La saison est donc lancée pour celui qui avait décroché deux victoires lors du dernier exercice. "J'ai senti à l'entraînement que la condition était bonne, mais il demeure toujours des interrogations au départ d'une première course de la saison. J'ai désormais les réponses!"

"J'avais le souffle coupé au début de la course, cela allait un peu trop vite pour moi", a confié Van der Haar après coup. "Je ne pensais pas que ce serait mon jour, mais la course a évolué dans les derniers tours. J'ai alors pu prendre le cross en mains."

Le dauphin Michael Vanthourenhout, qui partageait ces interrogations, est également rassuré sur sa condition et revient "avec un bon sentiment à la maison." Van der Haar l'a dominé, sans que cela ne le surprenne. "Il est à son meilleur niveau dans la dernière partie des courses", a analysé Vanthourenhout.

Pour Niels Vandeputte, 3e de la course, le cross d'ouverture a apporté son lot de satisfactions. "Je grimpais bien, sur un parcours qui ne me convenait pas particulièrement."

Eli Iserbyt a quant à lui fait son mea culpa après son coup de sang à l'encontre du Néerlandais Ryan Kamp, un coup de pied dans le vélo de son concurrent à la suite d'un accrochage. Cela lui a valu une disqualification. "La réaction n'était pas nécessaire. C'est arrivé dans le feu de l'action. Il y a une tension entre nous depuis la saison dernière, mais ma réaction n'était pas bonne. Le piétinement a suivi une réaction verbale de sa part. Il n'avait pas à me pousser non plus. Mais je reconnais que j'ai commis une erreur."