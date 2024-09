L'ancien coureur cycliste allemand Rolf Wolfshohl est décédé à l'âge de 85 ans

Wolfshohl avait triomphé sur les routes espagnoles en 1965 devant le Français Raymond Poulidor et Rik Van Looy. Il était le deuxième de trois Allemands à s'imposer sur la Vuelta, après Rudi Altig (1962) et avant Jan Ullrich (1999). Au Tour de France, sa 6e place en 1968 est son meilleur résultat au classement général, assorti de deux victoires d'étape en 1967 et 1970.

'Le Loup', comme il était surnommé, a également remporté Paris-Nice (1968). À Liège-Bastogne-Liège (1962), Milan-Sanremo (1963) et au Circuit Het Volk (1968), il a terminé à la 2e place.