Le champion de Belgique Arnaud De Lie s'impose au sprint devant Biniam Girmay

Le champion de Belgique a remporté la dernière course wallonne de la saison au bout d'un sprint qu'il a dominé devant l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et Milan Fretin (Cofidis). Bien lancé dans le sprint, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a cédé dans les derniers mètres pour finir 4e.

Arnaud De Lie, 22 ans, s'impose pour la première fois sur les pavés de Binche-Chimay-Binche. Il s'agit de la 26e victoire de sa carrière et la septième de sa saison après la Famenne Ardenne Classic, le Tro-Bro Léon, le Circuit de Wallonie, la course sur route des Championnats de Belgique, le Tour du Danemark et la cinquième étape du Renewi Tour.