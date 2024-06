Le champion de Belgique juniors Matijs Van Strijthem rejoint Soudal Quick-Step Devo Team

Van Strijthem, 18 ans, a été sacré le 26 mai à Coxyde. Il a aussi terminé deuxième de l'E3 et troisième du Tour des Flandres dans sa catégorie d'âge. Selon le team manager Bart Roosens, cité dans un communiqué, Van Strijthem est "fait pour les courses d'un jour, il a un sprint impressionnant à la fin d'une course difficile et un grand potentiel de croissance."

"Cette organisation a une histoire de développement de jeunes coureurs et une tradition incroyable dans les classiques, donc c'était une décision facile pour moi", a indiqué Van Strijthem.