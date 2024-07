Le maillot vert Girmay se remet de sa chute: "Mon coude et mon genou me faisaient mal"

Au lendemain de sa chute sur la 16e étape du Tour de France, Biniam Girmay a traversé l'étape de mercredi sans encombre. Le maillot vert a défendu son avance au classement par points, ce malgré des douleurs résiduelles. "Mon coude et mon genou me faisaient vraiment mal", a expliqué l'Érythréen après les podiums.

"J'ai surtout eu mal au coude, car je ne pouvais pas très bien le bouger à cause des points de suture. J'avais du mal à accélérer dans une étape aussi rapide qu'aujourd'hui. Le jour après une chute est toujours le plus difficile, à cause de la douleur et de la nuit difficile. Mais je suis toujours très motivé et cela m'a donné de la force aujourd'hui.

Au sprint intermédiaire, Girmay a dominé son concurrent principal au maillot vert, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Une avance de 33 points lui permet d'entrevoir un succès final, à quatre journées de la fin. "Je suis super content d'avoir empoché quelques points aujourd'hui et d'avoir bien fini. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à Nice", a conclu le maillot vert.