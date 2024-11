Les coureurs sont prévenus: l'UCI veut mettre fin à l'utilisation du monoxyde de carbone dans le peloton

L'Union cycliste internationale (UCI) a appelé les équipes à ne plus utiliser à l'avenir le monoxyde de carbone, a annoncé l'instance mardi dans un communiqué durant son séminaire de fin de saison à Nice en France.

Durant le Tour de France, des fuites ont révélé que certaines équipes avaient recours à cette pratique controversée. L'inhalation de monoxyde de carbone stimulerait les conditions des stages en altitude et améliorerait le volume d'oxygène dans le sang. Cependant, cette technique peut avoir des effets nocifs sur la santé et les effets sur le long terme ne sont pas connus.

"L'UCI demande clairement aux équipes et aux coureurs de ne pas recourir à l'inhalation répétée de CO. Seul l'usage médical d'une seule inhalation de CO dans un environnement médical contrôlé pourrait être acceptable. L'UCI demande également officiellement à l'Agence mondiale antidopage (AMA) de prendre position sur l'utilisation de cette méthode par les athlètes", peut-on lire dans le communiqué.