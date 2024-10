L'ogre Pogacar ajoute un Monument à son année exceptionnelle

Pogacar profite de cette victoire pour écrire une nouvelle page de l'Histoire du cyclisme. Le coureur d'UAE Team Emirates, 26 ans, compte 25 victoires cette année dont, notamment, le Tour d'Italie, le Tour de France, la course en ligne des Mondiaux Liège-Bastogne-Liège et, donc le Tour de Lombardie. C'est-à-dire deux Grands Tours, le titre mondial et deux Monuments. Le triplé Giro-Tour-Championnat du monde la même année n'avait été réalisé que par deux hommes avant lui: Eddy Merckx (1974) et l'Irlandais Stephen Roche (1987). Par contre, Pogacar était déjà le premier à avoir ajouté un Monument à cette "triple couronne". Il place à présent la barre un peu plus haut avec un deuxième Monument dans le résumé de son année exceptionnelle.

En gagnant deux Grands Tours et deux Monuments la même année, Pogacar égale les performances réalisées par Coppi (1949) et Merckx (1972 et 1973).