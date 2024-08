Lorena Wiebes: "C'est une occasion manquée et c'est difficile à vivre"

"J'étais parfaitement placée, mais un incident de course s'est produit lors du sprint. Il y a eu un contact et j'ai immédiatement senti que mon dérailleur était cassé. Malheureusement, c'était fini. Ce n'est pas une excuse pour justifier la défaite. C'est une occasion manquée et c'est difficile à vivre. Lorsqu'on attend ce moment avec impatience depuis des mois, il est humain de réagir de la sorte. On travaille très dur pendant des mois pour saisir l'occasion et on la loupe. Mais demain, une nouvelle opportunité se présentera."

"Dans les sprints, le danger se cache derrière chaque virage", a rappelé la directrice sportive Anna van der Breggen, qui reviendra à la compétition la saison prochaine. "Un contact peut rapidement se produire lorsque l'on aborde la dernière ligne droite à cette vitesse. Cela se passe souvent bien, mais hélas, pas cette fois-ci. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu sprinter. Nos coureuses seront très motivées demain mardi. Nous allons essayer de convertir ce revers en énergie positive."