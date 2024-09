Lotte Kopecky au départ des Mondiaux de gravel dans le Brabant

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) sera l'une des têtes d'affiche des prochains championnats du monde de gravel, qui auront lieu les 5 et 6 octobre prochains entre Halle et Leuven. La championne du monde sur route a annoncé mardi, à l'occasion de la conférence de presse en marge de l'Euro de cyclisme sur route, qu'elle serait présente sur les chemins brabançons.

Le programme de Kopecky est donc tout tracé, jusqu'au mois d'octobre. La coureuse de 28 ans ne disputera que le contre-la-montre du championnat d'Europe, mercredi dans le Limbourg. Ensuite, elle s'alignera aux Mondiaux de Zurich (Suisse) sur le chrono, le dimanche 22 septembre, et sur la course en ligne où elle défendra son titre le samedi 28 septembre. Suivront, une semaine plus tard, les championnats du monde de gravel dont la course féminine aura lieu le dimanche 6 octobre.